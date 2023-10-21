السعودية | الهيئة العليا للأمن الصناعي تشارك في التمرين التعبوي المشترك الـ 5 لقطاعات قوى الأمن الداخلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك الهيئة العليا للأمن الصناعي في التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي (تمرين وطن 93) بالمنطقة الشرقية، بقوة بشرية وأحدث الآليات المزودة بالتجهيزات اللازمة في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحريق في المنشآت التي تشرف عليها الهيئة؛ وذلك بتنفيذ فرضيات مشتركة مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة لمحاكاة الأخطار والتهديدات المحتملة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة والتعامل معها، وتبادل الخبرات في الإعداد والتخطيط والتنفيذ مع قوى الأمن الداخلي.

ويهدف (تمرين وطن 93) إلى إبراز قدرات القطاعات والجهات المشاركة ورفع مستوى التنسيق بينها وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، وذلك بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي يقام بمشاركة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي ورئاسة أمن الدولة، والجهات المساندة من وزارتي الدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة.