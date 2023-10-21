السعودية | الخدمات الطبية تنظم حملة للتبرع بالدم في التمرين التعبوي المشترك الـ 5 لقطاعات قوى الأمن الداخلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثلةً في لجنة الخدمات الطبية المشاركة في التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي “تمرين وطن 93” بالمنطقة الشرقية، حملة للتبرع بالدم.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم، حيث تعد امتداداً للعديد من المبادرات التي تنفذها الخدمات الطبية في سبيل تعزيز الصحة العامة، ودعماً للمبادرات الإنسانية التي تُسهم في إنقاذ حياة المحتاجين للدم بجميع فصائله.

يذكر أن التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي يقام بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، والقوات المساندة من وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.