شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات تفتيح البشرة بسرعة بالليمون والطماطم آمنة على الجلد وبدون أضرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هناك الكثير من الوصفات المميزة التي من خلالها يمكن تفتيح البشرة بعمق والتخلص من البقع وآثار الحبوب والبثور بكل سهوله وبدون أي أضرار أو الحاجة للتكاليف العالية، كما جميع مكونات هذه الوصفات طبيعيه لذلك تحقق اسرع النتائج بالشكل المطلوب، وسوف نتعرف على وصفات تفتيح البشرة بسرعة وعلى كيفية تطبيقها على البشرة من خلال السطور القادمة.

وصفات تفتيح البشرة

هناك العديد من الوصفات الآمنة التي تعمل على حماية البشرة من الاسمرار، كما أنها أيضًا تعمل على تفتيح البشرة بسهوله وبدون أي أضرار ومن اهم هذه الوصفات هي كالاتي:

قناع الليمون والعسل

الليمون غني بفيتامين C، الذي يمكن أن يساعد في تفتيح البشرة، والعسل له خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تنظيف البشرة وتقليل حب الشباب، وحتى يتم صنع هذا القناع لابد

في البداية اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من العسل.

يتم الخلط الجيد حتى التجانس.

ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ.

يفضل تكرار استخدام هذه الوصفة حتى الحصول على أسرع وأفضل النتائج.

قناع الطماطم والحليب لتفتيح البشرة بسرعة

الطماطم لها خصائص تبييض طبيعية، والحليب يحتوي على حمض اللاكتيك، الذي يمكن أن يساعد في تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة وحتى يتم تحضير هذا القناع لابد من اتباع الآتي:

في البداية اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الطماطم مع ملعقة كبيرة من الحليب.

لابد من الاستمرار في الخلط بشكل جيد حتى التجانس والحصول على خليط يمكن توزيعه بشكل جيد على البشرة.

ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ.

يفضل تكرار الاستخدام خلال الأسبوع الواحد مرتين أو أكثر للحصول على النتيجة المطلوبة.

الكركم والعسل والحليب لتفتيح البشرة بسرعة

الكركم له خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة، والعسل له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة البشرة، وحتى يتم تحضير الماسك لابد من اتباع الآتي:

اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من الحليب في وعاء مناسب ويتم الاستمرار في التقليب حتى الحصول على القوام.

ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة، ويترك حتى يجف على البشرة قبل غسله بالماء الدافئ.

يفضل التكرار خلال الأسبوع الواحد حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.