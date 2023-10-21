تراند اليوم : الكشف عن غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية

صحيفة الخليج 365: أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء "لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها".

نصّت لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، على أن يكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على 500 ألف ريال.

وكشفت اللائحة عن مقدار الغرامات الخاصة بالعبث في عدّاد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، موضحة أن غرامة العبث في العداد سعة قاطع يساوي أو أقل من 200 أمبير تقدر بـ5 آلاف، وأن غرامة سعة قاطع أكبر من 200 وحتى 400 أمبير 15 ألف ريال، وغرامة العداد سعة قاطع أعلى من 400 أمبير تقدر بـ 50 ألف ريال.

وتضمنت اللائحة أن اللجان المسؤولة عند نظرها لأي مخالفة وعند تحديد الغرامة الخاصة بها، تراعي طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.