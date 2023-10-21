شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الشرقية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم على المناطق السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وتؤدي الحالة إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

الطقس في المنطقة الشرقية

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما أشار المركز الوطني إلى أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية.

الطقس في المدينة المنورة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تكون ضبابي خفيف تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة.

وتشمل الحالة محافظة ينبع ومركز الرايس، وبين المركز أن الحالة بدأت الساعة الثالثة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ويأتي هذا مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول تدريجيا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة.

وتتحول تدريجيا شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم /ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.