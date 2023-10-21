شكرا لقرائتكم خبر عن مبينة أهمية التوحيد.. "الشؤون الإسلامية" تواصل برنامجها في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بنجلاديش، تنظيم البرنامج الدعوي الذي يتضمن دروسًا ومحاضرات تنفذها في عدد من المساجد والجوامع في العاصمة دكا.

وألقى محمد الهاجري بجامع مدرسة دار الحديث السلفية، محاضرةً تطرق خلالها إلى أهمية التوحيد وبيان حق الله على العبيد وإخلاص العبادة إلى الله وحده، والتحذير من الشرك وبيان أنواعه، إلى جانب التحذير من البدع وكبائر الذنوب وتجنب الوقوع فيها.

أهمية دور الدعاة الكبير في خدمة الدين

كما قدّم الهاجري دورة علمية في مدرسة دار الحديث السلفية بالعاصمة دكا تناول خلالها أهمية الإخلاص لله وحده في جميع الأعمال والدعوة إلى الله وفق ما جاء في الكتاب والسنة، والتحذير من الغلو والجماعات المتطرفة.

وأكد أهمية دور الدعاة الكبير في خدمة هذا الدين وبيان سماحته ووسطيته، إضافةً إلى إلقاء خطبة الجمعة اليوم وإمامة المصلين في جامع ناظر بازار داكا.

وتسعى الوزارة من خلال تنظيم مثل هذه البرامج الدعوية في داخل المملكة وخارجها إلى بيان سماحة الدين الإسلامي الذي يدعو للوسطية والاعتدال.