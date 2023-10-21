شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية تتفاجأ برسالة خطية وغير متوقعة من رجل مرور بعد تعرضها لـ 3 حوادث في شهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كنز رباني في كل منزل..عشبة بسيطة تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب خلال فترة قياسية "امرأة سعودية" تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. شاهد كيف تصرف الطيار!

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