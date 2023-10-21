انت الان تتابع أجواء حارة نسبيًّا وفرص زخات رعدية جنوب غرب المملكة اليوم السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 أكتوبر 2023, 7:14 صباحاً

تشير آخر التحديثات والبيانات المستلمة لدينا في مركز "طقس العرب"، إلى أن الأجواء المتوقعة يوم السبت حارة نسبيًّا في عموم المناطق، ومع استمرار فرص الأمطار الرعدية في مناطق جنوب غرب المملكة. وفي التفاصيل: يكون الطقس خلال ساعات النهار معتدلًا في الجبال العالية وحارًّا نسبيًّا في بقية المناطق، فيما يكون الطقس حارًّا في أجزاء من المنطقة الشرقية، مع وجود فرص لزخات رعدية من الأمطار محلية الطابع والشدة، ومتفرقة، في أجزاء من جنوب غرب المملكة وصولًا لجنوب الطائف. وتكون الرياح معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا في أجزاء من المدينة المنورة وغرب حائل والجوف وشرق تبوك؛ مما قد يعمل على إثارة الغبار والأتربة بشكل محدود. ومع ساعات الليل يكون الطقس مائلًا للبرودة في المنطقة الشمالية والجبال العالية، ومعتدلًا في بقية المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة في عموم المناطق، مع وجود فرص لتشكل الضباب في الدمام والجبيل صباح الأحد، وتنبيه من انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

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