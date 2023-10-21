تراند اليوم : يفترشون الطرقات.. شاهد: اكتظاظ مستشفى القدس المهددة بالقصف من إسرائيل بآلاف المرضى والنازحين

صحيفة الخليج 365 : أظهر مقطع فيديو اكتظاظ مستشفى القدس بغزة المهدد بالقصف من قبل الجيش الإسرائيلي، بمئات النازحين.

وبحسب سكاي نيوز فإن المستشفى يضم أكثر من 400 مريض على أسرّة العناية المركزة و12 ألف نازح من المدنيين .

وأبان الفيديو تواجد عدد كبير من النازحين أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ يفترشون الطرقات ويجلسون على جانب الحوائط.

وكان مدير مستشفى القدس قد صرح للجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي أبلغهم بضرورة إخلاء المستشفى ويوجد بداخله 12 ألف نازح.

من جهته ناشد الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمنع وقوع مجزرة جديدة على غرار ما حدث في مستشفى الأهلي المعمداني قبل أيام.

فيما قال مراسل العربية: إن إدارة مستشفى القدس في غزة ترفض إخلاء المبنى.