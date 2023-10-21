تراند اليوم : شاهد.. الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية لحزب الله اللبناني

صحيفة الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه هاجم سلسلة من الأهداف العسكرية لحزب الله اللبناني داخل الأراضي اللبنانية بينها تجمعات "عملياتية وبنى تحتية".

وقال في بيان نشره قرابة الساعة الرابعة فجر السبت عبر موقعه، إن طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت سلسلة من الأهداف العسكرية لحزب الله في الساعات الماضية، ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وإطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية.

ولفت البيان إلى أن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها سلسلة من المجمعات العسكرية التي كان يستخدمها حزب الله لتلبية الاحتياجات العملياتية والبنى التحتية.

وأضاف أن قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي هاجمت قاذفة مضادة للدبابات كانت موجودة في المنطقة الحدودية وكانت موجهة نحو إسرائيل.