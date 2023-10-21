شكرا لقرائتكم موظفات سوق الخميس بحفر الباطن بلا دورات مياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اشتكت موظفات في سوق الخميس بمحافظة حفر الباطن من عدم وجود دورات مياه، بعد إغلاق دورة المياه الحالية بسبب سوء نظافتها، بالإضافة لعدم وجود مُصلى لهن.

“متابعات الخليج 365” التقت بعدد من الموظفات اللاتي عبرن عن استيائهن وتذمرن من حال دورة المياه الحالية التي هي معدومة كليًّا من النظافة مما يصعب عليهن دخولها.

قد يهمّك أيضاً

معاناة 60 موظفة

وذكر الموظفات أنهن يضطرون لقطع مسافة للوصول إلى أحد المستوصفات الخاصة القريبة من السوق من أجل دورة المياه، وناشدن المعنيين بإيجاد حل لهذه المعاناة خصوصًا أن عدد الموظفات يزيد على 60 موظفة يعملن بعدد كبير من محلات السوق.

وفي ذات السياق، أوضح المتخصص في أنظمة العمل نواف العايد أن وزارة الموارد البشرية تهتم براحة جميع العاملين والموظفين وتتابع حقوقهم سواء المالية أو العينية، ومن ضمن هذه الاهتمامات توفير سبل الراحة لموظفات وعاملات القطاع الخاص وتحديدًا في توفير دورات مياه خاصة فيهن.

وأشار العايد إلى أن الوزارة اشترطت في المادة الثامنة من الفصل الأول بأنه يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة.

أداء الصلاة والاستراحة

وتابع العايد أنه في حال عدم توفر مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة يعتبر مخالفة للنظام ويعرض المنشأة لغرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.