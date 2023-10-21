شكرا لقرائتكم شخص يلقي بقرد بابون من مرتفع جبلي بعد ضربه وتعذيبه! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعل حساب خدمات المستفيدين بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مع مقطع فيديو يظهر فيه شخص يمسك بأحد قردة البابون ويقوم بضربه وتعذيبه، ورميه من أعلى مرتفع جبلي، وسط ضحكات من يوثّق المقطع.

ورد الحساب عبر منصة إكس: يمكنك تقديم بلاغ عبر خدمة بلغ “لبلاغات الثروة الحيوانية” من خلال الرابط التالي: naama.sa/Services، ‏أو التواصل مع الرقم الموحد “939” تحويلة رقم “5”.

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معاملة وحشية

وعلى الرغم من أن قرود البابون تؤرق المواطنين في بعض المناطق، إلا أن هذا لا يبرر معاملتها بهذه الوحشية.

وتواصل الجهات المعنية تحركاتها لحل أزمة قرود البابون، إلا أن تكاثرها بشكل كبير وإطعامها من جانب البعض ساهم في تفاقم المشكلة.