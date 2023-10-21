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شخص يلقي بقرد بابون من مرتفع جبلي بعد ضربه وتعذيبه!

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الرياض - محمد الوسيري - تفاعل حساب خدمات المستفيدين بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مع مقطع فيديو يظهر فيه شخص يمسك بأحد قردة البابون ويقوم بضربه وتعذيبه، ورميه من أعلى مرتفع جبلي، وسط ضحكات من يوثّق المقطع.

ورد الحساب عبر منصة إكس: يمكنك تقديم بلاغ عبر خدمة بلغ “لبلاغات الثروة الحيوانية” من خلال الرابط التالي: naama.sa/Services، ‏أو التواصل مع الرقم الموحد “939” تحويلة رقم “5”.

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معاملة وحشية

وعلى الرغم من أن قرود البابون تؤرق المواطنين في بعض المناطق، إلا أن هذا لا يبرر معاملتها بهذه الوحشية.

وتواصل الجهات المعنية تحركاتها لحل أزمة قرود البابون، إلا أن تكاثرها بشكل كبير وإطعامها من جانب البعض ساهم في تفاقم المشكلة.

خطر قرود البابون

وتشكل قرود البابون خطرًا على الإنسان والبيئة في ، فالأضرار التي تأتي مع قرود البابون كثيرة، ومنها: تخريب مصادر وممرات المياه، وتنجيس الخزانات، والبرك التي يقوم عليها شرب الأهالي، كما تقوم القرود بإتلاف المحاصيل الزراعية، وإيذاء وترويع أصحاب المنازل وخاصة الأطفال، والعبث بالمدرجات الزراعية وتخريبها، ونشر الفيروسات والأمراض.

وقرود البابون أصبحت من أهم معوقات الزراعة، حيث تعبث بكل ما تطاله أيديها، وتترك المزارع خاوية، وجهود المزارعين حسرة وندم.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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