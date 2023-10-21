شكرا لقرائتكم طقس الرياض رائع خلال الأسبوع المقبل ودرجات الحرارة تصل لـ 19 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أنه سيبدأ سكان الرياض بداية هذا الأسبوع بالشعور بأجواء رائعة في المساء، وستصل درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية.

وقال العقيل في تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن المناطق الزراعية ستشهد درجات حرارة أقل من 19 درجة مئوية، فيما ستكون الأجواء مستقرة بشكل كامل في غالبية المناطق خلال الأسبوع الجاري.

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طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وبحسب توقعات الأرصاد لطقس اليوم، لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى بعض الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.