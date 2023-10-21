شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الاتحاد تلبي طلب الجماهير بإقالة سانتو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعيش نادي الاتحاد وجمهوره فترة عصيبة بسبب سوء النتائج وتذبذب في الأداء الفني، تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق.

الاتحاد يناقش ملف إقالة سانتو

ولا تزال إدارة الاتحاد نناقش عدة ملفات ساخنة في الفترة الحالية، ما بين تغيير مطلوب وإقالة عاجلة للمدير الفني سانتو، بفرمان من جماهير الفريق.

جمهور الاتحاد يعتقد بأن كان من الخطأ ترك الأجانب القدامى في موسم ثورة الصفقات، خاصة بعد أن حرم الاتحاد نفسه من التعاقد مع عناصر أفضل بتمسكه بحمدالله، رومارينيو وكورنادو.

تغيير سانتو والتعاقد مع أجانب من العيار الثقيل يعد من أهم ملفات الاتحاد في الفترة المقبلة من أجل إنقاذ الموسم وبطولاته.