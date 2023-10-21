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محمد الفلاح - سقط نادي الاتحاد في فخ التعادل أمام نادي التعاون بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023-24.

تصريح مثير ينهي مشوار حمدالله مع الاتحاد

وصرح شاموسكا، مدرب نادي التعاون تصريح مثير عن الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد

وقال شاموسكا في: "الاتحاد أصبح أكثر خطورة بعد خروج حمدالله وشعرت أن لاعبي التعاون كانوا متعبين لذا غيرت خطة اللعب وأشركت عون السلولي لإغلاق المنطقه والاعتماد على المرتدات".

وهذا التصريح يلقي بالضغط على المدرب نونو سانتو في المباريات المقبلة بعد أن كشف مدرب الخصم عن مشكلة تكتيكية للبرتغالي بإشراك حمدالله في المباريات.

وأضاف: " التعاون قدم أداء بشكل جيد وأعتقد أنها نقطة عادلة وأبارك للاعبين هذا الأداء، ورغم أننا نفكر بشكل منطقي للفوز دائما إلا أن هذه النقطة تعتبر جيدة".

وأتم: "علم أنها ستكون مباراة صعبة وهذا يعود لجودة المنافس الذي لديه خطورة في خط الهجوم من خلال تحركات لاعبيه".