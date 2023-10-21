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محمد الفلاح - لا يزال الحديث مستمر بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على نظيره الخليج، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن للمحترفين.

خيسوس يفاجئ جماهير الهلال بعد الفوز على الخليج

وتمكن الهلال من الفوز على مضيفه الخليج، بهدف وحيد، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-24.

وارتفع رصيد الهلال إلى 26 نقطة في المركز الأول، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما يقف الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

وأكد الإعلامي "خالد الدلاك"، أن البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الهلال يسير على الطريق الصحيح، ليسكت الانتقادات الكبرى التي تعرض لها في بداية الموسم.

ونشر الدلاك، عبر "إكس": "ناس تحب تتفلس بس علشان تسب المدرب وتنتقده وتقول كلام لتشبت إنه ا فاهمه وتحسبه مقنع للناس".

وأضاف: "هذا يلعب خلف المهاجمين وهذا يلعب فوق المدافعين وهذا جنب الحارس وهذا يلعب 8وهذا يلعب 6،5 وهذا يلعب واحد الاربع )وهلما جرا".

الحيدر بالذكر يستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره مومباي الهندي، الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.