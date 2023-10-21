شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من الدوسري بعد إلغاء هدفه أمام الخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الدولي السعودي سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تعليق مثير بعد إلغاء هدفه في شباك الخليج، في الدقيقة 74.

وسجل الدوسري هدفًا رائعًا في شباك الخليج، أثناء محاولة إنقاذ الكرة من تخطي حدود الملعب، ليفشل حارس الخليج من الإمساك بها، لتدخل الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي خروج الكرة من الملعب قبل تسديدها.

ماذا قال سالم الدوسري عن إلغاء هدفه؟

وقال سالم الدوسري، في تصريحات تصريحات لفضائية SSC الرياضية: "أنا أرى أن الهدف صحيح، رغم أني لم أشاهد الكرة صراحة، ولكني لست بساحر، حتى تخرج الكرة ثم أسددها في الشباك، ولكن رأي الحكم هو الفيصل، والأهم هو تحقيق الانتصار".

وواصل الدولي السعودي: "الحمد لله على الانتصار، وطموحنا دومًا هو إسعاد الجماهير، وقد يتأثر الآداء بعد فترة التوقف الدولي، والتعامل مع مدربين وخطط تكتيكية مختلفة، ولكننا - الحمد لله - في يوم أو اثنين، تمكنا من استعادة الانسجام داخل الملعب، والانتصارات دائمًا ما تعطيك الحافز للمواجهات المقبلة، أمامنا مباراة آسيوية مهمة، وقد أغلقنا ملف لقاء اليوم".

وعلى صعيد متصل، علق الخبير التحكيمي نواف شكر الله:" من الصعب الجزم بخروج الكرة بأكملها خارج الملعب، بسبب زاوية التصوير، قبل تسديدها من قِبل سالم الدوسري في الشباك".

وأضاف: "فضلًا عن عدم وقوف حكم الراية على حد المرمى، ليقرر التضامن مع قرار الحكم بإلغاء الهدف".