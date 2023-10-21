شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يقترب من الرحيل عن الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال الحديث مستمر حول تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مع نظيره التعاون، ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن للمحترفين.

وسقط نادي الاتحاد، في فخ التعادل أمام نظيره التعاون، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-24.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي الاتحاد إلى 20 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، وكذلك التعاون إلى 23 نقطة في المركز الثاني.

رحيل حمد الله عن الاتحاد

وأكد الإعلامي الرياضي "خالد العطوي"، على ضرورة وضع المغربي عبدالرازق حمد الله في دكة البدلاء في الفترة المقبلة بنادي الاتحاد، من أجل أن يعود الفريق لسكة الانتصارات.

وقال تحديدًا: "على نونو سانتو استبعاد حمدالله من التشكيل الاساسي في مباريات الاتحاد القادمة لإنه مو قادر يتأقلم مع المنظومة الهجومية بالفريق".

وأضاف: "والمدرب لا بد ان يوجد حلول هجومية مختلفة عن ثنائية كريم بن زيما وحمدالله".

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة

يستعد الاتحاد لمواجهة نظيره القوة الجوية العراقي، الإثنين المقبل، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في إطار مباريات الجولة الثالثة، من دوري أبطال آسيا.