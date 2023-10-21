إزالة فندق البلاد أحد أشهر وأقدم الفنادق على كورنيش جدة- صورة

فوجئ سكان جدة بإزالة فندق البلاد، أحد أقدم وأشهر فنادق المدينة، والذي يقع على كورنيش جدة. وأظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هدم إحدى واجهات مبنى الفندق.

وقد تم إنشاء الفندق قبل 50 عامًا، وكان يتكون من 6 طوابق، ويتميز بحدائقه المفتوحة، ووجود 4 ملاعب تنس.

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