انت الان تتابع انطلاق قمة القاهرة للسلام.. السيسي: لا بد من توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 أكتوبر 2023, 9:33 صباحاً

انطلقت في العاصمة الجديدة بمصر، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023، التي تبحث الحرب في قطاع غزة التي اندلعت قبل أسبوعين بين إسرائيل وحماس. وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ ندين الصمت الدولي إزاء ما يشهده قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري، مضيفاً لا بد من توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء. وأردف: نتابع بدهشة الصمت العالمي تجاه ممارسات العقاب الجماعي في غزة. وتابع الرئيس المصري حل القضية الفلسطينية لن يكون عبر التهجير ولكن عبر حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وأننا نسعى لعدم اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين ونسعى لضمان التدفق الآمن والكامل والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية

وقال : يجب إنهاء المأساة الحالية وإيجاد حل دائم وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ قد استقبل اليوم السبت القادة والزعماء المشاركين في القمة، وبحث مستقبل عملية السلام ووقف التصعيد في قطاع غزة. ويشارك في القمة زعماء كل من: قطر، وفلسطين، والإمارات، والبحرين، وجنوب إفريقيا، وموريتانيا، وليبيا، وقبرص، ورؤساء وزراء إسبانيا واليونان وإيطاليا والعراق، وولي عهد الكويت، وولي عهد سلطنة عُمان. كما يحضر القمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس المجلس الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية. ومن المقرر أيضاً أن يشارك ممثلون عن روسيا والصين والولايات المتحدة.

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