انت الان تتابع الرئيس الفلسطيني: لن نرحل وسنبقى في أرضنا ونحذّر من عمليات التهجير من قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 أكتوبر 2023, 10:00 صباحاً

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: نحذّر من عمليات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وسنبقى صامدين على أرضنا. وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام: نطالب منذ اليوم الأول من الاعتداء الإسرائيلي على غزة بإدخال المساعدات الإنسانية، والتي قوبلت بالرفض. وتابع: الشعب الفلسطيني يواجه عدوانًا غاشمًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدنيين.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني: لن نرحل وسنبقى في أرضنا ونحذّر من عمليات التهجير من قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.