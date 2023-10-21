استشهاد 40 فلسطينيًّا إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - استُشهد 40 فلسطينيًّا، وجُرح العشرات، اليوم، في القصف الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 22 فلسطينيًّا من عائلة واحدة في غارة جوية على منزل في جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد 15 فلسطينيًّا في غارات استهدفت منازل بمدينة رفح، كما أُعلن عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في غارات استهدفت وسط القطاع.

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