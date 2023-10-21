انت الان تتابع غوتيريش: يجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.. مطالبه عادلة وشرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 أكتوبر 2023, 10:28 صباحاً

قال أنطونيو غوتيريش؛ الأمين العام للأمم المتحدة، إن سكان قطاع غزة بحاجة إلى بذل المزيد لتقديم المساعدات الإنسانية، داعياً إلى تطبيق القانون الدولي وتجنب مهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات. وأضاف، يجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني؛ لأن مطالبه عادلة وشرعية، ويجب تنظيم المساعدات الإنسانية إلى غزة بطريقة مستدامة وآمنة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، مشيراً إلى أنه حان الوقت لإنهاء "الكابوس" الذي يهدّد الفلسطينيين والإسرائيليين.

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