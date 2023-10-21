تراند اليوم : شاهد.. شاب يوثق حياته قبل وبعد اعتناق الإسلام .. ويعلق: أشعر بتحسن كبير

صحيفة الخليج 365: شارك شاب متابعيه بمقطع فيديو يوثق تحول حياته بعد اعتناقه الإسلام، وكيف تغير نمطه وأسلوبه عقب ذلك.

وأظهر الفيديو رحلة حياة الشاب قبل الإسلام وبعده، فقد كان بمظهر أنثوي ويرتدي ملابس النساء، وبعد الإسلام عاد لفطرته وعاد لمظهره الطبيعي وأطلق لحيته.

ووصف الشاب حالته بعد اعتناقه الإسلام قائلا: لقد كنت بحاجة إلى التغيير والتطور لسنوات لقد شعرت بالحاجة إلى ذلك لفترة طويلة، لقد وجدت القوة في اعتناق الإسلام وأطلب من الجميع أن يحترموا خياري وأن يكونوا لطفاء، لم أكن أريد أن أتحدث عن الدين على شبكات التواصل الاجتماعي لكن يجب أن أفعل ذلك كنت شخصا مختلفا ولا أستطيع أن أعود مختلفا دون أن أعطيكم الأسباب لا تقلقوا علي ، أشعر بتحسن كبير ، أشعر بالسلام واليوم أستطيع أن أقول أنني سعيد.. الحمد لله.