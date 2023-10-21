شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. تكريم الفائزين بجائزة الحوار الوطني‎ في ‏دورتها الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة الحوار الوطني في دورتها الثالثة، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، أمير منطقة الرياض، وحضور رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبد العزيز السبيل، وبحضور عدد من أصحاب السمو، والفضيلة والمعالي والسعادة، ‏وذلك مساء يوم الإثنين 8 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 23 أكتوبر 2023م، في مقر المركز بالرياض.

وتمثّل الجائزة إحدى مبادرات المركز الوطنية لإبراز وتعزيز قيم التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني والتسامح والحوار الحضاري، لتحقيق ‏أهدافه، بما يتماشى مع مرحلة التطوير والنمو التي تشهدها المملكة، وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية ‏ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ليكونوا شركاء بشكل مميز وفعّال من خلال تقديمهم لمشاريع ومبادرات ‏تسهم في تعزيز منظومة القيم الوطنية الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، وللإسهام في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 من خلال حوار بناء لوطن ‏مزدهر.

مشاركة واسعة بالجائزة

وحظيت الجائزة في دورتها الحالية بمشاركة واسعة وتنافسًا كبيرًا من الجهات الحكومية، ‏ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، والأفراد للمشاركة فيها، إذ بلغ إجمالي عدد المشاركات في مختلف فروع ‏الجائزة الأربعة 227 مشاركة تصدرتها مشاركات الأفراد‏ بـ 140 ‏مشاركة، ‏ثم القطاع الحكومي بـ 58 مشاركة، يليها القطاع الخاص بـ 27 مشاركة، ومؤسسات المجتمع المدني بـ 17 مشاركة.‏

وجاءت المشاركات الفائزة في الفروع الأربعة كالتالي: حصدت مبادرة بوابة كبار المحسنين لمنصة احسان الجائزة عن فرع ‏المؤسسات الحكومية، وفازت مبادرة: المشاريع المستدامة للمسؤولية الاجتماعية للشركة السعودية للكهرباء عن فرع مؤسسات القطاع الخاص، وفازت مبادرة ركن الحوار الأهلية عن فرع مؤسسات المجتمع المدني، أما الفرع الرابع فقد حصلت على الجائزة مبادرة: هنا طلاب العالم.. التسامح يوحدنا، عن فرع الأفراد تقدم بها عدد من المعلمات من مناطق متنوعة، وهن الأستاذة نورا آل سرور والأستاذة أريج كاتب والأستاذة حنان الحربي والأستاذة زكية اللحياني.