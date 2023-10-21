شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. تكريم الفائزين بجائزة الحوار الوطني في دورتها الثالثة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة الحوار الوطني في دورتها الثالثة، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، أمير منطقة الرياض، وحضور رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبد العزيز السبيل، وبحضور عدد من أصحاب السمو، والفضيلة والمعالي والسعادة، وذلك مساء يوم الإثنين 8 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 23 أكتوبر 2023م، في مقر المركز بالرياض.
وتمثّل الجائزة إحدى مبادرات المركز الوطنية لإبراز وتعزيز قيم التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني والتسامح والحوار الحضاري، لتحقيق أهدافه، بما يتماشى مع مرحلة التطوير والنمو التي تشهدها المملكة، وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ليكونوا شركاء بشكل مميز وفعّال من خلال تقديمهم لمشاريع ومبادرات تسهم في تعزيز منظومة القيم الوطنية الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، وللإسهام في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 من خلال حوار بناء لوطن مزدهر.
مشاركة واسعة بالجائزة
وحظيت الجائزة في دورتها الحالية بمشاركة واسعة وتنافسًا كبيرًا من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، والأفراد للمشاركة فيها، إذ بلغ إجمالي عدد المشاركات في مختلف فروع الجائزة الأربعة 227 مشاركة تصدرتها مشاركات الأفراد بـ 140 مشاركة، ثم القطاع الحكومي بـ 58 مشاركة، يليها القطاع الخاص بـ 27 مشاركة، ومؤسسات المجتمع المدني بـ 17 مشاركة.
وجاءت المشاركات الفائزة في الفروع الأربعة كالتالي: حصدت مبادرة بوابة كبار المحسنين لمنصة احسان الجائزة عن فرع المؤسسات الحكومية، وفازت مبادرة: المشاريع المستدامة للمسؤولية الاجتماعية للشركة السعودية للكهرباء عن فرع مؤسسات القطاع الخاص، وفازت مبادرة ركن الحوار الأهلية عن فرع مؤسسات المجتمع المدني، أما الفرع الرابع فقد حصلت على الجائزة مبادرة: هنا طلاب العالم.. التسامح يوحدنا، عن فرع الأفراد تقدم بها عدد من المعلمات من مناطق متنوعة، وهن الأستاذة نورا آل سرور والأستاذة أريج كاتب والأستاذة حنان الحربي والأستاذة زكية اللحياني.