شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الدفاع المدني يخمد حريقًا في مركبتين إثر حادث مروري بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخمد الدفاع المدني في جدة، اليوم السبت، حريقًا نشب بمركبتين إثر حادث مروري.

وبين الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الحريق نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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تحذيرات الدفاع المدني

وتواصل قوات الدفاع المدني أعمالها بمختلف مناطق المملكة، إذ دعت إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.