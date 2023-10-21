انت الان تتابع البطي: نبحث مع الجانب الصيني عن فرص تساعدنا في تطوير أعمالنا وتوسيع استثماراتنا في السوق السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 أكتوبر 2023, 11:42 صباحاً

زار سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان NHC الأستاذ محمد بن صالح البطي معرض الحزام والطريق في بكين عاصمة الجمهورية الصينية، والذي عُقد خلال الفترة 15-17 أكتوبر 2023، برعاية الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبحضور أكثر من 1200 مشارك من أكثر من 80 دولة ومنطقة في العالم حيث يجمع المعرض كبار المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال من مختلف دول العالم للحديث عن التعاون التجاري والعملي وتمكين مجتمعات الأعمال العالمية عبر خلق حزام لتعزيز الروابط بين الدول فيما يتعلق بالسياسة والبنى التحتية والتجارة والتمويل والتواصل بين الناس، مما يساهم في إعطاء زخم جديد للاقتصاد العالمي. وجرى خلال المعرض توقيع اتفاقية مع شركة CITIC الصينية للإنشاءات التابعة لمجموعة CITIC Group الصينية، وهي شركة رائدة من بين أكبر 250 شركة إنشاءات دولية وتعتبر مقاولًا عالميًا رائدًا يقدم خدمات إنشائية وهندسية شاملة، وذلك بهدف الحصول على خدمات استثمارية وتوسيع خطوط الإنتاج لخدمة السوق السعودي بحزمة حلول متكاملة من شأنها أن تحقق قابلية تطوير أعلى واستدامة في القطاع العقاري الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيـادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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