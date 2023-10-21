العقيل: أجواء مستقرة ورائعة بالمناطق الوسطى والرياض هذا الأسبوع

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن الأجواء ستكون مستقرة، ثم تميل إلى الاستقرار بشكل كامل، وسيبدأ سكان المناطق الوسطى والعاصمة الرياض بالشعور بأجواء رائعة في ساعات المساء، ودرجات الحرارة ستتراوح حول منتصف العشرينات، وقد تصل إلى 19 مئوية.

وأضاف العقيل في مداخلة لقناة الإخبارية، أن درجات الحرارة في المناطق الزراعية مثل الدرعية ستكون أقل من 19 درجة مئوية.

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