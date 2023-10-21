انت الان تتابع "الأرصاد": لا تأثير مباشر للحالة المدارية "تيج" على أجواء المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 أكتوبر 2023, 12:06 مساءً

كشف المركز الوطني للأرصاد عن آخر مستجدات الحالة المدارية "تيج" في بحر العرب؛ مشيرًا إلى أنه لا تأثير مباشر على المملكة بسببها؛ فيما سيكون تأثيرها غير المباشر عبارة عن رياح نشطة وأمطار غزيرة من يوم الثلاثاء وحتى الخميس على الخرخير وشرورة. وأضاف المركز أن تأثيرات الحالة المدارية "تيج"، يشمل أمطارًا شديدة الغزارة ورياحًا شديدة السرعة، وارتفاعًا في الأمواج على جنوب غرب بحر العرب بالقرب من سواحل سلطنة عمان والجمهورية اليمنية. وتابع في إنفوجرافيك على "إكس" أن التأثيرات غير المباشرة للحالة المدارية "تيج" على المملكة، تتمثل في هطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار من يوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل، على صحراء الربع الخالي، وأجزاء من منطقة نجران خاصة محافظتي "الخرخير وشرورة".

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