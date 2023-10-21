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تراند اليوم : ما المفاجآت التي تنتظر الجيش الإسرائيلي في غزة ؟.. بالفيديو: محلل "عسكري" يجيب ويحدد موعد الاجتياح

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صحيفة الخليج 365: كشفت المحلل العسكري المصري سمير راغب عن المفاجآت التي تنتظر الجيش الإسرائيلي عند الاجتياح الإسرائيلي البري لغزة.

وقال خلال مداخلة مع قناة "العربية " : "المفاجأة ستكون على المستوى التكتيكي، فعلى المستوى الاستراتيجي الجميع يعلم أنه سيتم تنفيذ عملية، وعلى المستوى العملياتي معروف مكان تمركز الحشود ووجود فرقة تجاه الجبهة الشمالية، و3 فرق في اتجاه غزة"، وأردف قائلا: " لكن على المستوى التكتيكي سيكون هناك مفاجأة لأنه سيكون هناك اتصال مباشر، ومواجهة".

وأكمل: "متوقع يتم تنفيذ الاجتياح بداية خلال هذا الأسبوع، أو بداية الأسبوع القادم"

وأضاف: "لم تحدث مواجهة بين الطرفين منذ عام 2014، والجانب الفلسطيني سيكون لديه مفاجآت خاصة بعد التطوير لديهم والتجهيز الهندسي والشراك الخداعية".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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