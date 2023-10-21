تراند اليوم : شاهد .. لحظة طرد رئيس الوزراء الكندي من أحد مساجد مدينة تورنتو بسبب دعمه لإسرائيل

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول لحظة طرد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من أحد مساجد مدينة تورنتو حيث استقبله المصلون بصيحات الاستهجان وذلك بسبب موقفه من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو صرح بأن حكومة بلاده جاهزة لتقديم كل المساعدات اللازمة لإسرائيل في ضوء تصعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صدر عن ترودو: "إلى أصدقائنا الإسرائيليين: الكنديون معكم. إن حكومة كندا جاهزة لدعمكم، ودعمنا للشعب الإسرائيلي لا يتزعزع".