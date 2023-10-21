تراند اليوم : "الحصيني" يكشف عن عاصفة قد تتحوّل لإعصار.. ويحدد مسارها وتأثيرها على المملكة

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن تشكُّل حالة مدارية في بحر العرب.

وقال الحصيني خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "تشكلت حالة مدارية في بحر العرب وتم تسميتها ب "تيج"، وهي عاصفة مدارية، الرياح : 50 عقدة ( 95 كم ) تقريباً واحتمال تسارع وتيرة سرعة الرياح ".

وتابع: "العاصفة في تطوّرٍ متسارعٍ، ومن المحتمل تحولها إلى إعصار؛ حيث المسار حتى اليوم السبت بين ظفار العُمانية والمهرة اليمنية واحتمال بتغيير مسارها".

وأضاف: "لا يوجد تأثير على المملكة بشكل مباشر، لكن متوقع أن تؤثر بشكل غير مباشر وذلك بكثرة الرطوبة التي تعتبر مادة السحاب ومتى ما حدث ذلك فابشروا بالخيرات على بلادنا - إن شاء الله".