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تراند اليوم : شاهد : رقص عروس مغربية في حفل زفافها على شاب خليجي يلفت الأنظار

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صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حفل زواج شاب خليجي من فتاة مغربية.

وأبان مقطع الفيديو، قيام العروس بالرقص مع العريس، وسط حضور العديد من الأشخاص الذين تفاعلوا مع الأغاني والموسيقى في الحفل.

وظهرت علامات السعادة على وجه العروس، خلال رقصها مع عريسها الذي ظهر وهو يرتدي الزي التقليدي والبشت والعقال والسماع.

وفي التعليقات قال أحد المغردين: "جمال ومهر وتكاليف أقل

طبيعي يفكرون فيهن"، بينما أضاف آخر: "بالنهاية لكل إنسان رغبته، هو ما لقى سعودية تقبل فيه، طبيعي يفكر بالاجنبيه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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