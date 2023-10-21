الداخلية السعودية تضرب بيد من حديد على مخالفي الأنظمة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة في جميع مناطق المملكة لمتابعة وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الفترة من 27 مارس 1445هـ حتى 3 أبريل 1445هـ (الموافق 18 أكتوبر 2023)، عن ضبط 15,453 شخصًا لارتكابهم مخالفات، ومن بين المخالفات التي تم ضبطها، كان هناك 9,865 شخصًا مخالفًا لنظام الإقامة، و3,610 مخالفين لنظام أمن الحدود، و1,978 مخالفًا لنظام العمل.

شعار وزارة الداخلية السعودية - مصدر الصورة: ويكيبيديا

وتم ضبط 782 شخصًا في محاولتهم عبور الحدود بطرق غير قانونية لدخول المملكة. ومن بين هؤلاء، يشكل اليمنيون 68%، والإثيوبيون 29%، بينما تشمل النسبة المئوية الباقية جنسيات أخرى، وتم أيضًا ضبط 25 شخصًا حاولوا عبور الحدود بطرق غير نظامية للخروج من المملكة، وتم ضبط 8 أشخاص آخرين بتهمة نقل وإيواء وتشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وإخفاء هويتهم.

بالإضافة إلى حوالي 46,907 وافد مخالف يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 39,198 رجلًا و7,709 امرأة، حيث تم إحالة 41,633 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1,795 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 9,280 مخالفًا.