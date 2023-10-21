“تعليم الطائف” ينصح الطلاب بالتسجيل في برنامج ” موهبة”

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الطلاب والطالبات للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، الذي تقوم به مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم وبالتعاون مع المركز الوطني للقياس.

مبنى إدارة تعليم الطائف _ مصدر الصورة: صحيفة سبق

وفي هذا السياق، قالت الإدارة أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يسعى لاكتشاف الطلبة الموهوبين في مرحلة التعليم العام، وتطوير نظام متكامل ومنهجية علمية شاملة تحدث باستمرار للمحافظة على جودة المعايير التشخيصية لاكتشافهم، وبناء قاعدة بيانات شاملة ومفصلة للطلبة الموهوبين في المملكة، والإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين، وأهمية اكتشافهم ورعايتهم و توجيه الطلبة إلى برامج الرعاية التي تتناسب مع قدراتهم .

وأكد مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن البرنامج موجه إلى الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، مبيناً أن التسجيل ينتهي في الـ 4 من شهر رجب المقبل، حيث يمكن للطلبة الترشح للبرنامج ودخول اختبار “موهبة” عن طريق التسجيل في البوابة .