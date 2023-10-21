الإرشاد الزراعي بالمملكة يحذر: الأغنام معرضة للتسمم لهذه الأسباب

توصي إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة بعدم السماح للأغنام بشرب مياه الصرف الصحي من أجل حمايتها من التسمم، كما تحذر الإدارة من نقل الأغنام والماعز إلى منافذ البيع العشوائية في الأسواق، لأن ذلك يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحيوانات ويزيد من احتمالية إصابتها بالأمراض والآفات.

أغنام - مصدر الصورة: الشرق الأوسط

وتوضح الإدارة أن الحظائر والأرضيات العشوائية الملوثة بالرواسب والفضلات تعد موطنًا للحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض، وفي وقت سابق، قدمت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة نصائح هامة لمربي الأغنام والماشية، حيث نصحت بعدم تربية النعاج التي تجاوزت عمرها 7 سنوات، لأن إنتاجيتها تتراجع وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.