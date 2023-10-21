بالفيديو.. الأمير فيصل بن فرحان: نحن بحاجة إلى انهاء دوامة العنف والوصول لحل دائم لهذا النزاع

صرحَ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع وإنهاء العنف والوصول إلى حل دائم لهذا النزاع.

الأمير فيصل بن فرحان مصدر الصورة: لقطة شاشة

وجاء ذلك خلال مؤتمر أعقب قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي التي قالت بدورها أن مجموعة آسيان ودول الخليج أكدت على استنكار الهجمات على غزة، مشيرة إلى دعم الجميع للحل السلمي في فلسطين.

وتابعت مارسودي أن القمة طالبت بإطلاق سراح الرهائن من المدنيين والمعتقلين خصوصًا النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، ونحث جميع الأطراف ذوي العلاقة للعمل تجاه تحقيق حل سلمي قائم على حل الدولتين.

وأشارت إلى دعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لإحياء مبادرة السلام العربية بالتنسيق مع مصر والأردن وتسوية النزاع بين إسرائيل وجيرانها وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما طالب ولي العهد السعودي في كلمته بافتتاح القمة بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبُني التحتية في غزة مضيفًا بالقول: “يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه الأبرياء”.

وتعقد القمة في إطار رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على بناء شراكة استراتيجية بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولتفعيل الشراكات الاستراتيجية لمجلس التعاون إقليميًا وعالميًا، بما يعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.