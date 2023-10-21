الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة على منطقة جازان اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد في بيان له اليوم السبت، عن سقوط أمطار شديدة على جازان مصحوبة برياح نشطة، وصواعق رعدية.

سقوط نقاط من الأمطار على الأرض- المصدر: اليوم

وأكد المركز الوطني أن حالة الطقس تستمر إلى الساعة 9 مساءً، بما تشمل محافظات “أبو عريش، وأحد المسارحة، الطوال، صامطة، صبيا، ضمد، الحرث، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، الفطيحة”.



وأوضح المركز، أن حالة الطقس اليوم تستمر في سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أن حالة الطقس تؤدي إلى جريان السيول المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على “جازان، عسير، الباحة، مكة”، بما تمتد إلى المدينة المنورة.