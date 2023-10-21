“بشرى سارة لسكان الرياض”.. خبير طقس يتوقع اعتدال الأجواء في هذا الموعد

أعلن عقيل العقيل، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، نبأ سار لسكان منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث أشار إلى أن سكانها سيستمتعون بأجواء معتدلة خلال هذا الأسبوع.

منطقة الرياض - مصدر الصورة: الشرق الأوسط

وأوضح عقيل، في تصريحات صحفية أن الأجواء ستكون رائعة خاصة في المساء، متوقعًا أن تصل درجات الحرارة إلى حوالي 19 درجة مئوية، مع استقرار تام في الأجواء، مشيرًا إلى احتمالية انخفاض درجات الحرارة في المناطق الزراعية مثل الدرعية، حيث قد تكون أقل من 19 درجة مئوية.

وبالنسبة للتوقعات الجوية، أشار المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ومن الممكن أن تتسبب هذه الأحوال الجوية في حدوث سيول ورياح نشطة وتساقط بردي في بعض مناطق جازان وعسير والباحة، وقد يمتد التأثير أيضًا إلى بعض المرتفعات في مكة المكرمة.

كان الدفاع المدني قد حث السكان على أخذ الحيطة والحذر أثناء تساقط الأمطار الرعدية والرياح المغبرة في جميع أنحاء المملكة، وأكد على أهمية البقاء في أماكن آمنة خلال هبوب الرياح وهطول الأمطار.