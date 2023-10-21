إمارة الباحة تدعو إلى ورشة عمل لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة

وجهت إمارة منطقة الباحة دعوة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” لحضور ورشة عمل لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وذلك بالشراكة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وغرفة الباحة، وذلك يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الغرفة الرئيسي.

لوجو غرفة الباحة- المصدر: إكس

وتعتبر منطقة الباحة موطنا فريداً للغابات المزدهرة بالحياة البرية والأشجار النادرة، والنباتات في المملكة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بمناخ وطقس مناسب طوال أيام العام، وهي أيضا من المناطق التي تتمتع بأعلى معدل لهطول الأمطار في المملكة العربية السعودية.

وتقدم منطقة الباحة حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة، وهي وجهة متميزة ومثالية للسياح نظراً لتمتعها بالمناظر الخلابة والشلالات والجبال والوديان، علاوة على أنها تحتوي على مناطق تراثية حضارية وتاريخية تعطي لمحة وخلاصة عن تاريخ وماضي المكان.