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محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وضمك يلا شوت في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وضمك يلا شوت في الدوري السعودي، يستضيف نادي النصر على أرضه بملعب الأول بارك مباراة ضد ضمك في الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024.

تعادل النصر مع أبها في الجولة الماضية بعد فوزين متتاليين على الأهلي بنتيجة 4-3، ثم الفوز على الطائي بهدفين مقابل هدف واحد، ويحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة وبفارق أربعة نقاط فقط عن الهلال في المركز الأول.

بينما يحتل ضمك المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ويسعى للتقدم لمركز أفضل في جدول ترتيب الدوري ويأتي ذلك بعد التقدم الذي حققه في الجولتين الماضيتين حيث حقق فوزين متتاليين على الخليج ثم الحزم.

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2024

موعد مباراة النصر وضمك في الجولة العاشرة من الدوري السعودي هو يوم السبت 21 أكتوبر 2023 في ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2024؟

يمكنك متابعة مباراة النصر وضمك مجانًا عبر قناة SSC1 SD من داخل السعودية، أما لمتابعة اللقاء بتقنية فائقة الجودة فستحتاج إلى الاشتراك للوصول إلى قناة SSC1 HD.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك

SSC1 HD

SSC1 SD

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تشكيل النصر ضد ضمك

ينتظر أن يكون تشكيل النصر اليوم، لمواجهة فريق ضمك في الدوري السعودي 2023/2024، كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمري لابورت - عبدالإله العمري - نواف البوشل.

خط الوسط: سيكو فوفانا - عبدالله الخيبري - أوتافيو.

الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

تشكيل ضمك ضد النصر

يأتي تشكيل فريق ضمك المتوقع لمباراة النصر اليوم في دوري روشن للمحترفين 2023/2024، كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: ضاري العنزي - عبد القادر بدران - فاروق شافعي - سنوسي هوساوي.

خط الوسط: دوماجوج أنتوليتش - طارق حامد - جورج كيفين نكودو.

الهجوم: نيكولاي ستانكيو - أحمد الزين - أسان سيساي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر وضمك مجانًا عبر تطبيق شاهد بتقنية SD، لكن هذا الخيار متاح فقط للمتواجدين داخل السعودية.

أما إذا كنت خارج المملكة أو تريد متابعة المباراة بتقنية HD، فستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

يأمل النصر في استعادة الانتصارات عندما يستقبل ضمك على ملعب الأول بارك في الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2024.

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لم يعرف زملاء كريستيانو رونالدو سوى نغمة الانتصارات منذ الجولة الثانية في دوري روشن وحتى التعادل المخيب للآمال في الجولة الماضية أمام أبها 2-2.



لا يبتعد النصر كثيرًا عن الصدارة، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع بـ 19 نقطة، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 26 نقطة، أي أن الفوز سيجعل الفارق بينهما 4 نقاط فقط.

لكن ضمك من ضمن الأسماء الشهيرة التي لطالما تُزعج الأندية الكبرى في السعودية، وليس أدل على ذلك من أنه تعادل مع الهلال منذ جولتين بهدف لمثله.