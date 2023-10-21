انت الان تتابع لسلامة أطفالك عند اصطحابهم إلى العمرة.. نصيحتان تُهديهما لك "الحج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #في_القلب_يا_مكة، دعت وزارة الحج والعمرة إلى الحرص على سلامة الأطفال عند اصطحابهم إلى العمرة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس": لسلامة أطفالك عند أداء العمرة "اختر الأوقات الأقل ازدحامًا، واتبع الاحترازات الوقائية".

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