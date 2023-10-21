انت الان تتابع قبرص .. انفجار على مقربة من السفارة الإسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 أكتوبر 2023, 1:14 مساءً

أعلنت الشرطة في قبرص، اليوم (السبت)، أن انفجاراً صغيراً وقع خلال الليل بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة نيقوسياـ ولم يسجل أي أضرار أو إصابات. أوضحت الشرطة أن جسماً معدنياً يحتوي على كمية صغيرة من مادة قابلة للاشتعال انفجر على بعد نحو 30 متراً من محيط مجمع السفارة، الذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان في نيقوسيا. من جهته، بين مصدر أمني أن الشرطة تستجوب 4 من الشباب تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً عثر عليهم في المنطقة، كما عثر في سيارة أحدهم على سكينين ومطرقة. من ناحيتها، ذكرت الإذاعة الرسمية القبرصية أن المعتقلين سوريون.

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