انت الان تتابع تقام خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.. أخضر الشاطئية يعلن قائمة بطولة نيوم الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 أكتوبر 2023, 1:25 مساءً

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية (البرازيلي) قوقا زولوكوفيك القائمة النهائية التي ستغادر يوم الاثنين المقبل إلى نيوم للمشاركة في بطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري. وضمت القائمة النهائية التي أعلن عنها الجهاز الفني للمنتخب 12 لاعبًا وهم: حسام كعمان وعلي الصفار ومبارك الدوسري وخالد وهيب وعمر قرامش ووليد اليوبي وأحمد الهمامي ورمزي دكمان وماجد شمهاني ويحيى طميحي وسلمان الرشيدي وفيصل اليامي. يذكر أن قرعة بطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية لمنتخبات الرجال أوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى بجانب منتخبات اليابان وألمانيا وإنجلترا، حيث سيفتتح الأخضر مبارياته في البطولة يوم الأربعاء المقبل، وذلك بملاقاة منتخب إنجلترا. ويحتل أخضر الشاطئية المرتبة 23 عالميًا حسب التصنيف الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة ممثل في Beach Soccer لشهر أغسطس الماضي، كأعلى تصنيف يصل له المنتخب منذ دخوله في التصنيف الدولي.

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