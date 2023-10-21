تراند اليوم : شاهد: استشاري أورام يكشف قصة إصابة امرأة بسرطان الرئة بسبب عادة شائعة في المنازل

صحيفة الخليج 365: روى رئيس جمعية الإمارات للأورام، حميد الشامسي، قصة إصابة امرأة بسرطان الرئة، بسبب الاستخدام المفرط للدخون والعود.

وقال الشامسي: "جاءت لي مريضة مصابة بسرطان الرئة من النوع الذي يصاب به المدخنين، ولكنها لا تدخن".

وأضاف في مقطع فيديو: "أولاد السيدة المصابة بالسرطان قالوا إنها تستخدم الدخون والعود بشكل مستمر في المنزل".

وتابع: "الدراسات أثبتت أن استخدام المحروقات العطرية والدخون والعود بشكل مفرط، مرتبط بالإصابة بسرطان الفم والقصبة الهوائية والرئة".

وأشار الشامسي إلى أن استخدام الدخون والعود بشكل مفرط، يؤدي إلى تغيير البكتيريا النافعة في الفم وهو بداية التحول للإصابة بالسرطان.