إنضمام الهيئة الملكية لمحافظة العلا لمنتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”

قررت الهيئة الملكية لمحافظة العلا المشاركة في النسخة السابعة من منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الذي سيقام خلال الفترة من 24 إلى 26 من شهر أكتوبر الجاري، تحت شعار “البوصلة الجديدة”.

شعار الهيئة الملكية لمحافظة العلا _ مصدر الصورة: جريدة المدينة

وتسعى الهيئة عبر مشاركتها لإستعراض أبرز برامجها ومشروعاتها ومبادرتها ومشاركة الفرص الاستثمارية وبحسب ما تنص عليه “رؤية العلا” المتماشية مع رؤية المملكة 2030.

وتقوم الهيئة الملكية من خلال جناحها على عرض التطورات في إطار خطة تطوير العلا، وأبرز ما تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، وخطط التطوير المستقبلية وفرص الاستثمار التي تزخر بها في مختلف القطاعات، إضافة إلى ما سيكون من توقيع عددٍِ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.

ومن المتوقع أن تتيح الهيئة لمختلف المشاركين فرصة الاطلاع عن قرب لما تمتاز به العلا في مجالات الاستثمار وما يتلاءم مع التوجه الرئيس لرسالة النسخة الجديدة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، وتعزيز الشراكات المختلفة التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في محافظة العلا.

وسيضم جناح الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عددًا من المشروعات، منها مخطط التطوير الحضري لوسط وجنوب العلا الذي تم إطلاقه أغسطس الماضي تحت شعار “نحو مجتمع مزدهر”، بجانب ما تحقق من الرؤية التصميمية لمخطط “رحلة عبر الزمن” الذي يعنى بتطوير المناطق التاريخية في سبيل تحقيق هدف أن تصبح العلا أكبر متحف مفتوح في العالم.

وستلعب مشاركة الهيئة حلقة وصل بين مختلف القطاعات لإبراز الدور الكبير لها وبيوت الخبرة العالمية في مختلف المجالات، وأهمية الاستثمار وفق ركائز “رؤية العلا” ومنها الاستدامة والحفاظ على البيئة الطبيعية الثقافية، وتسليط الضوء على أهمية قطاعات الرياضة والفنون والثقافة والسياحة ضمن التوجهات الإستراتيجية.