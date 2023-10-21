الكهرباء تفرض غرامة 500 ألف ريال سعودي في حالة مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية

أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، ونصت هذه اللائحة على أن مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية تكون غرامتها 500 ألف ريال سعودي.

مصدر الصورة: جريدة المدينة

ونصت اللائحة أيضاً على مجموعة من الغرامات الأخرى الخاصة بالعبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من الملحقات مشيرة إلى أنه في حالة العبث في العداد وقطع ما يساوي 200 أمبير أو أقل تكون غرامته 5000 ريال، وفي حالة تراوح القاطع بين 200 أمبير حتى 400 امبير تكون الغرامة 15 ألف ريال سعودي، وفي حالة تعدت سعة القاطع 400 أمبير تكون الغرامة 50 ألف ريال سعودي.

معايير فرض الغرامة

وأضافت اللائحة بأن اللجان المسؤولة عن البحث تراعي طبيعة المخالفة ومدى تأثيرها عند تحديد الغرامة الخاصة بها وذلك طبقاً لمجموعة من المعايير مثل مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة ومدى انتفاعه بهذه المخالفة، وأضافت بأنه يشترط اتخاذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد وتوضيح قدرة القطع ونوع العبث.

تحمل تكلفة الأضرار

وألزمت أيضاً هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية جميع العابثين في عدد قياس الكهرباء أو أي من ملحقاته بالتعويض وتحمل كافة التكاليف الخاصة بالأضرار التي أحدثها المخالف، وفي حالة إذا كان العداد أو أي ملحقاته غير قابلة للإصلاح يتحمل المخالف جميع التكلفة الخاصة بالمواد الجديدة.