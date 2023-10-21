تعليم جازان ينصح الطلاب بالمشاركة في “راوي الدرعية”

طالبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والعالمية وطلبة التربية الخاصة، للتسجيل في مسابقة “راوي الدرعية”، التي تُنفَّذ بالشراكة بين وزارة التعليم وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والتي يتواصل التسجيل فيها حتى الـ 30 من ربيع الآخر الجاري من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــــا

مدخل الإدارة العامة لتعليم جازان _ مصدر الصورة: صحيفة سبق

وقالت الإدارة أن المسابقة جاءت كمبادرة تنافسية بطريقة إبداعية بين الطلاب والطالبات، من خلال روايات وقصص محددة؛ لتقديم محتوى روائي يرتبط بتاريخ المملكة وما يتصل بها من تراث مادي ومعنوي، تحت إشراف مختصين من هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة التعليم.

وأكدت الإدارة أن المسابقة تستهدف تطوير قدرات الطلبة في إتقان أساليب وأدوات سرد القصص الثقافية والتاريخية المرتبطة بتاريخ المملكة، بما يُسهم في غرس المبادئ والقيم الاجتماعية الأصيلة، وتعزيز الانتماء للوطن وتراثه.