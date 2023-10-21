اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة ٢٦ من الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية

أعلنت منظمة السياحة العالمية عن اختيار المملكة العربية السعودية من أجل استضافة الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة 2025 لتكون أول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية.

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وجاء ذلك بعد مشاركة وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب في الدورة الخامسة والعشرين للجمعية والتي استضافتها مدينة سمرقند في أوزباكستان في الفترة بين 16 أكتوبر إلى 20 أكتوبر من العام الجاري.

دور المملكة العربية السعودية في الجمعية

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتمتع بأنها من الأعضاء الرائدين في الجمعية العامة والتي كان لها دور كبير في اختيارها من أجل استضافة الجمعية العامة في دورتها 26 في عام 2025، والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتوسع في إثراء قطاع السياحة من أجل فتح آفاق التبادل الثقافي والتفاهم الدولي ليس فقط من أجل المكاسب الاقتصادية، وذلك في إطار رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 لتتعزز هذه الرؤية بشكل أكبر من أجل ترشيح المملكة كمستضيف محتمل لإكسبو 2030.

الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية

ومن المعلوم أن الجمعية العامة هي المنوطة باتخاذ القرارات في منظمة السياحة العالمية والتي تم تأسيسها في عام 1975، وتضم ممثلين من حوالي 159 دولة بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وأكد وزير السياحة على حرص المملكة العربية السعودية على إعادة رسم المشهد السياحي العالمي وذلك باستضافتها الدورة 26 القادمة حيث سيتم من خلالها تنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة من أجل تعزيز السياحة وإبراز دورها في التنمية المستدامة وتعزيز السلام في العالم.