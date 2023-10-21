شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تفوز برئاسة فريق "إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، التي عُقدت في أوزباكستان، عن فوز المملكة برئاسة فريق عمل "إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل" التابع لمنظمة السياحة العالمية، حيث يأتي اختيارها تعزيزًا لدورها الريادي والقيادي في القطاع السياحي العالمي، تأكيدًا على التزامها بتوجيه القطاع نحو مستقبل مستدام ومزدهر في لحظة حيوية لقطاع السياحة، كذلك للمجتمعات حول العالم.

وتعليقًا على رئاسة المملكة لفريق العمل، رفع وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للقطاع السياحي ومختلف القطاعات في المملكة، مؤكداً أن اختيار المملكة لرئاسة فريق عمل إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل يعد شهادة على التزامنا العالمي المشترك بتعزيز قطاع السياحة وتوسيعه بشكل مسؤول.

قطاع السياحة العالمي

قال، إنه في الوقت الذي تقف المملكة كداعم رئيسي للجهود التي تجسد روح التعاون المشترك للتقدم العالمي المستدام في قطاع السياحة، ستعمل إلى جانب الدول الأعضاء بالفريق والمنظمة، على وضع استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، لتحقيق مستقبل مشرق لقطاع السياحة العالمي.

يذكر أن فريق عمل "إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل" مبادرة أطلقتها المملكة وإسبانيا، حيث يعمل الفريق بصفته جهازاً فرعياً للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لرسم خارطة طريق لمستقبل السياحة العالمي.

ويأتي التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع السياحة المملكة في الآونة الأخيرة في أعقاب استضافة المملكة الناجحة ليوم السياحة العالمي في الرياض كونه حدثاً دولياً يبرز مكانتها في استضافة مختلف الفعاليات والبرامج السياحية على المستوى الدولي بقطاع السياحة.